右昌市長看過來！ 人安基隆站長半年減重24公斤

2019-09-06 10:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕人安基金會基隆平安站站長周泉宥，平時忙於服務街友等弱勢，作息不固定也忽略飲食問題，直到體重破百，健檢發現有高血壓、高尿酸，讓他下定決心減重，半年來利用飲食控制和運動，成功減重24公斤，瘦下來以後判若兩人，很多久未見面的友人都直呼：「完全認不出來！」

34歲的周泉宥當過客服、房仲及保險業務，擔任人安站長7年多來，積極關懷街友等弱勢族群，只要冷氣團來襲，他都會在深夜到市區各地探視街友，發放睡袋、長袖衣物，但也因為作息不正常，夜訪完會吃宵夜，每天早餐也總是吃鐵板麵加雞塊，喝含糖飲料，去年底他的體重首次突破3位數，來到新高。

周泉宥說，去年底健檢，發現體脂肪高達38％，醫師提醒有高血壓、高尿酸，健檢報告上滿江紅，而且只要天氣變化，踝關節就會開始酸痛，讓他意識到不能忽視身體發出的警訊，立下決心展開減重計畫。

周泉宥表示，他以前就減重多次，曾買過減肥藥吃，但停藥後馬上復胖，這次他參考網路上醫師、營養師的建議，多吃高蛋白、低油脂食物，澱粉類減半，飲料、宵夜也戒掉了，並看YouTube影片自學重量訓練，每週6天照表操課，先重訓1個小時，再有氧20到40分鐘不等，半年來成功減掉24公斤，體脂也回到20％的正常數字。

很多周泉宥曾服務過的街友，後來到外地工作一段時間回來基隆，再遇到時都認不出他來，直呼不認識，根本變了個人。周泉宥說，減肥的重點在持之以恆，他會持續維持運動習慣，減少復胖機會。

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衛生福利部基隆醫院社區醫學科主任葉思典說，藥物確實可以短期減重，但容易復胖，要長期養成習慣，持之以恆，才能讓體重穩定降下來，減肥可以靠運動、控制飲食，三餐要正常，最好不要吃消夜，如果非吃不可，建議吃了1個小時以後再睡覺，讓食物有消化的時間，吃完消夜就睡覺，是很容易變胖的原因。

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