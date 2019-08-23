林右昌要減肥了！ 約下週夜跑

2019-08-23 11:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌媲美男星的陳年舊照被妹妹林宛姿張貼到網路上，引發熱議，林右昌也宣告要花3個月時間減重，今天他在臉書上說，感謝大家幫忙回憶起年輕時候的模樣，最近開始調整飲食和運動，27日晚上8點將和辦公室的同仁，一起到東岸商場的頂樓夜跑，歡迎大家一起參加。

林右昌說，最近收到來自許多市民及網友的來信，也有不少人對他的健康特別關心，謝謝大家幫他回憶起年輕時候的模樣，他也在幕僚的建議之下，開始調整飲食和運動，接下來3個月的時間，邀請大家一起運動。

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