大闢謠！網列國民黨用高雄氣爆「抹黑陳菊一覽表」

2019-09-05 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近來又對前高雄市長陳菊任內氣爆案大做文章，陳菊今透過臉書指出，願窮盡一切力量，捍衛個人與團隊的清白，對藍營先前消費氣爆、抹黑造謠的惡意行為，正式提告。對此，也有網友整理近期新聞，製作「國民黨近期利用高雄氣爆抹黑陳菊一覽表」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今（5日）晚在臉書發文，列出5點藍營近期對陳菊提出的指控，以及實際真相。包括上月29日國民黨多位議員、立委質疑當年氣爆善款運用草案會議，陳菊僅主持2分鐘就離去，「到底去哪了？」結果前議長康裕成直接PO出當時新聞資料截圖打臉，指出陳菊陪當時行政院長江宜樺勘災去了。

接著是國民黨批民進黨「民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」第6條明顯違反公益勸募條例規定，但康裕成指出，國民黨自己執政的縣市善款也有這一條條文，她也批國民黨韓國瑜競選辦公室，第一次在高雄開記者會正式亮相就搞出大烏龍；此外，藍營指控陳菊用善款出國玩，然而民進黨議員邱俊憲發現，用來指控的資料下面清楚寫著「經費未使用於出國」，令人相當傻眼。

另外，高雄市議員陳麗娜指控前高雄市副市長、勞動部長許銘春在八一氣爆案中承攬市府法律案件，但國民黨籍立法委員陳宜民也曾質疑此事，且已在2018年9月公開向許銘春道歉；另外高雄市議員陳美雅在政論節目中稱陳菊市政府使用氣爆善款中的5000萬元辦演唱會，結果媒體報導相關新聞後自行下架。

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