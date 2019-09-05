工程管理費黑成挪用善款？邱俊憲：國民黨是裝傻還是不懂？

2019-09-05 19:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊決定透過法律途徑，控訴國民黨對氣爆善款的惡意抹黑，引發各界關注；民進黨高市議員邱俊憲指出，如同消失的追蹤器，國民黨烏龍亂搞再一樁，刻意掩飾本就可支用的預算科目，把工程款中的管理費誤導成可轉發給民眾的善款，不知他們是裝傻、還是真的不懂？「韓國瑜總統總部指控韓國瑜市政府同仁違規民進黨民代要來說明分析真是奇妙的狀況」。

邱俊憲說明，國民黨們持續拿氣爆災害來消費、來做政治提款，細看，在國民黨立委許淑華臉書上拿來指控都發局濫用善款購買相關辦公物品，卻不敢說，核銷經費的科目「工程管理費」，在政府法規上、本來就是規定拿來做這些使用的。

他表示，這筆預算是因為執行硬體工程，勢必衍生一定比例的管理成本，所以在公共工程相關法規中明訂，預算金額不等的工程，可以編列一定比例的工程管理費來支應相關衍生出來的行政費用。

邱俊憲指出，台灣公共工程預算中，本就都有一筆管理費用來執行相關行政成本，國民黨們到底在裝傻、還是真的不懂呢？簡單說，這些錢不是為了買這些東西，才編這筆預算，而是執行工程時，依法規先匡列一定比例的行政費用，工程執行過程中需要的物品，再從中核銷。

他強調，這些支付購買物品的預算不是為了買而去編列，是因為執行工程所衍生必要的行政成本，才用依法編列、行之有年的工程管理費去支應。

邱俊憲強調，法規規定很清楚，公共工程界也行之多年，承辦工程的許多公務同仁也都依循著這樣的法規在執行著公務，現在被國民黨不分青紅皂白的，拿著濫用的大帽子來往他們身上扣，甚至引導不清楚的民眾，來質疑這些錢何不直接來分給災民，但事實上，這些錢就都是在興建工程時所需要支應的成本，不管是工程本身上的材料、人力，還是規畫執行時所需要的相關行政成本，這些都會是在同一筆工程預算中。

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