高雄氣爆善款風波 顏寬恆：民進黨「顧全大菊」
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2019-09-04 13:45

〔記者張軒哲／台中報導〕近日傳出高雄市政府觀光局挪用高雄氣爆150萬善款，在2016年5月8日至11日，到大阪進行為期4天的大阪觀光推廣會，立委顏寬恆今日痛批，民進黨在質疑花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準，令人不得不質疑民進黨是否為了「顧全大菊」。

據傳，高雄市府觀光局在2016年5月8日至11日，到大阪進行為期4天的大阪觀光推廣會，然而推廣活動只舉行3個半小時，其中高雄市與屏東縣觀光局各簡報15、10分鐘，以及拜會大阪觀光局和座談2個半小時，根本就是拿公務員出差旅費當豪華出國團使用。另外，根據報導指出，高雄市政府於2016年7月執行到2018月10月的「四季逍遙遊計畫」，動支善款149萬元，推出甲仙、美濃等10種輕旅行路線，但補助民眾遊玩卻沒有納入災區，更可惡的是，該計畫在去年10月，在選舉前補助民眾前往台中賞花。

顏寬恒表示，民進黨在質疑花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準，令人不得不質疑民進黨是否為了「顧全大菊」，所以故意又將矛頭指向其他縣市的善款運用，刻意混淆視聽，希望他們能夠針對這個問題，給社會大眾一個合理的解釋。

顏寬恆表示，善款的運用必須要用在刀口上，幫助受災戶，幫助重建家園，讓受災戶能夠回到正常生活，但絕對不能流於綁樁、招待選民，推廣觀光和招待選民，就只有一線之隔，特別是善款運用的時機和方式，不應有瓜田李下的嫌疑。

  • 立委顏寬恆質疑民進黨在花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準。（記者張軒哲翻攝）

    立委顏寬恆質疑民進黨在花蓮震災善款的力道和高雄氣爆明顯有雙重標準。（記者張軒哲翻攝）

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