國民黨不可能換瑜 洪秀柱：想想換柱的結果

2019-09-05 12:45

［記者劉婉君／台南報導］國民黨前主席洪秀柱參選台南市第6選區立委，今天和同黨其他5位參選人合體，洪秀柱說，當初總統選舉被換柱時，她就曾說「黨可以不要我，我不會放棄黨」，今天黨有需要，她會全力以赴，絕不放棄任何一個地方。

洪秀柱說，當初下定決定到台南時，就知道台南是什麼狀況，台南很綠，綠到好像水裡起來的魚都是綠的，但她依然絕不放棄，只要不怕接受挑戰也不怕艱困，有心就可以走出很好的道路來，未來與提名的同志在選舉路上會聯合起來，想出更好的方式，喚起台南人對國民黨的信心。

對於競爭對手民進黨立委王定宇認為她應該先將「一中同表」說清楚，對選民才有交待，洪秀柱說，「他講得真好」，但要先請王定宇說清楚，他主張台獨的步驟和策略是什麼？及將來如何完成台灣獨立建國的方法。

針對外傳「換瑜」的說法，她也強調是不可能的事情，請大家想想換柱的結果，而且經過民主程序結果選出來的，應尊重制度，制度產生的候選人，沒有懸念，沒有其他念頭，就是大家全力以赴支持當選。

至於郭台銘的參選是否會對國民黨選情造成衝擊，洪秀柱說，國民黨看怎麼提振士氣，只要士氣提升起來，意志堅定，其他一切都會邊緣化。

國民黨6位立委參選人蔡育輝、李武龍、童小芸、林燕祝、蔡淑惠、洪秀柱今天合體，希望洪秀柱能母雞帶小雞打贏選戰，洪秀柱說，台南是很美的地方，有很多國民黨的支持者，只是這些年來因為民進黨無所不用其極的手段，抹黑和洗腦，讓支持者感受到一定會敗選，因此失去信心，不太敢講話，但並不代表他們心中底層沒有放棄，所以她到台南來，就是要喚起民眾，喚起支持者對國民黨的信心。

洪秀柱隨後轉換成台語聲道，並笑說自己的台語「一定比前總統馬英九好」，因從小在台中后里長大，說台灣話應該還不錯，雖然沒有台南腔，但比馬英九好很多很多很多，也比總統蔡英文剛出來選時還好。

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