300萬現金風波 陳明文首度出面：已委律師提告「以訟止謗」

2019-09-05 12:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨立委陳明文3日搭高鐵北上，不慎將裝有300萬元現金的行李箱遺落車上，遭國民黨民代與媒體圍剿，指有政治獻金、洗錢、贈與等嫌疑。

陳明文今首度現身說明，強調不慎遺落金錢一事讓他很自責，而且家務事因外界渲染成了社會事，造成社會的困擾，他要向大家道歉，至於相關捕風捉影的惡意攻訐則已經委請律師將提出告訴，以訟止謗。

陳明文在律師陳澤嘉陪同下說明這起事件過程，指原只是一件十分單純的私人財物遺失尋回事件，卻遭到刻意渲染擴張，因為這批現金用途就是為了幫助兒子創業，準備用於購買機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，所有用途絕對正當，並遵守相關法令規定。

外界質疑這筆錢是在高鐵上交付的政治獻金，陳明文拿出當天自家中出門時提著該皮箱的監視畫面自清，並進一步說明，表示因為自己一時疏忽造成這麼大的風波，實在很自責，但這些現金都是從自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑。

陳明文表示，政治工作勞心勞力，因而上車就睡覺，醒過來已經到台北，竟忘記該皮箱，等進辦公室看到兒子才想到，因而叫兒子到高鐵尋找及領回。

陳明文強調，已經將現金來源資料和監視器畫面等證據交給律師，並訴諸法律維護自我名譽。

陳澤嘉說，相關事證都在其手上，但因已經有人對委員提告，因而不便對媒體公開，將來會呈給檢察官或法官釐清整個過程。

陳明文聲明全文 1.這兩日因本人疏忽遺失物品造成外界猜測，諸多紛擾本人感到十分抱歉。 2.政治工作勞心勞力，搭上車就睡著，忘記隨身行李，再次感謝高鐵公司遺失物協尋。 3.全數金額都是由銀行領取，都是家屬間借貸金錢往來，有監視錄影器、領款紀錄清楚紀錄，絕對沒有不法洗錢或未申報問題。 4.因已有人對此事提告，因此相關「提款資料」將清楚向司法機關完整說明，事涉隱私，無法向媒體發表。但針對捕風捉影抹黑栽贓之誣告誹謗，本人必提起告訴。 5.金錢使用是么兒創業購買相關設備材料，絕對沒有提領現金出國的情況，更沒有逃稅、洗錢或不當獻金問題。 6.物品遺失本人十分難過，本以為事件單純且事涉隱私，不願對外多說，卻讓外界更加揣測，造成此次風波，本人致上最深歉意。

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