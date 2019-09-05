柯P稱美沒叫買M1A2戰車 陸軍發聲明打臉「假消息」

2019-09-05 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲3日接受媒體專訪時表示，AIT某人指稱美方沒有要台灣買M1戰車（應為M1A2T），並說台灣的橋梁恐怕無法負擔M1戰車重量。陸軍司令部今天上午發出4點聲明，嚴正駁斥這項消息，指柯文哲的說法為「假訊息」，誤導社會大眾視聽，請民眾避免道聽塗說。

柯文哲3日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪，對於目前台灣國防，他表示，國防力量該準備要準備，「你買F16我還沒有話講，你買M1戰車幹什麼？我實在是想不通，台灣橋樑恐怕也不能負荷」，他並透露自己有跟AIT抱怨這個，「他們說，我們又沒有叫他們買這個」。

陸軍司令部今天發布聲明指出，陸軍採購新型戰車之建案，均依敵情威脅、作戰需求考量規劃，並循軍售程序，由AIT與美方團隊實際現地勘查，經過嚴謹、完整的評估，再由美國防部及行政決策部門同意後供售，軍售為政府對政府非個人，所謂的「AIT某人」、「美方沒有要台灣買M1戰車」等均應為「假訊息」，陸軍司令部嚴予駁斥。

陸軍也表示，M1A2T戰車重約63公噸，已針對台灣現有橋梁及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題，另也將配合交通部規範，採購制式載具，建置必要運輸能量。

陸軍司令部強調，M1A2T戰車是國土防衛作戰的關鍵戰力，也是國防建設的重要指標，籲請國人支持國防事務與武器裝備獲得，並站在國家整體利益與安全的立場考量，避免道聽塗說，誤導社會大眾視聽。

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