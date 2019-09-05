反擊藍營「一謊接一謊」抹黑 陳菊決定提告！

2019-09-05 08:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今透過臉書指出，願窮盡一切力量，捍衛個人與團隊的清白，對藍營先前消費氣爆、抹黑造謠的惡意行為，正式提告。

陳菊指出，近日來韓國瑜競選辦公室及國民黨立委參選人，屢屢指控她及前市府團隊挪用氣爆善款，不但沒有事實根據，甚至根本就是烏龍爆料的選舉操作；對於這種消費氣爆、抹黑造謠的惡意行為，她決定循法律途徑來遏制惡質歪風，在收集相關事證後，委請律師正式遞狀提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及許淑華等人。

陳菊強調，高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂她個人或市府的小金庫！

過去5年來，氣爆的重建工作及善款的運用一直受到社會大眾的高度重視，她在高雄市長任內也要求市府團隊必須用最高的標準來要求自己，如期如質完成災後重建工作，同時接受外界最嚴格的檢驗。

然而，從去年市長選舉開始，某些政治人物就把氣爆意外當成提款機，一再在高雄人的傷痛上撒鹽，散播各種扭曲事實的謠言來抹黑她和市府團隊，以獲取個人及所屬政黨的政治利益，也許因為去年他們用這種方式贏得市長大選，所以在距離2020總統大選還有4個月的此時此刻，國民黨候選人故技重施，又開始在立法院召開記者會，不斷以不實的惡意指控來消費氣爆，不但嚴重傷害她及團隊的名譽，更誤導社會大眾視聽。

陳菊表示，上週國民黨才搞不清楚她因陪同江宜樺院長高雄勘災、而市政會議請假，大搞烏龍爆料還未道歉；這週馬上又繼續造謠抹黑、慘遭事實打臉而仍未予澄清，如此「一謊接一謊」的連續抹黑，已逾越容忍界線，必須加以遏止。

陳菊說，信任市政府同仁依法行政，國民黨射箭後再劃靶的抹黑請對她來，她願尋求法律上的調查，正式提出告訴，以正視聽，也請韓國瑜市長及他所屬政黨、競選團隊，勿為自身政治利益，破壞政府信任基礎與體制。早上假揭弊、下午移送帶風向、晚上特定媒體造謠的三部曲，一定得遏止。她將窮盡一切力量，釐清真相，不容有模糊空間，除了是捍衛個人與團隊的清白，更是為台灣社會建立最根本是非。

她也說，毀滅台灣最好的方式就是讓台灣人不相信台灣。絕不會讓台灣人可貴的無私捐款人的善款，成為選舉操弄的標的！

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