盧秀燕出訪沒消息？ 網友貼「尋人啟事」

2019-09-04 19:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕2日率團訪問歐洲，有網友今（4）日在臉書貼出「尋人啟事」，諷指到現在沒有她的新聞資訊，也沒聽到消息；「尋人啟事」分享至「罷燕行動連線」紛絲專頁後，網友紛紛留言椰榆「她在躲韓導」、「玩太兇，不方便曝光」。

盧秀燕月2日至11日率團前往英國及荷蘭考察，由於未見盧市長相關訊息，網友製作「尋人啟事」，表示要找「短頭髮、臉圓圓、身高不高的女士」，9月2日出國去歐洲，現在沒有她的新聞資訊，也沒聽到消息，有人看到她的新聞或資訊嗎？

網友將「尋人啟事」分享至「罷燕行動連線」紛絲專頁，底下則有不少網友留言椰榆表示「她在躲韓導」、「避暑去了」、「玩太兇，不方便曝光」、「可能被荷蘭那邊拘留了，罪名：花博欠款未償還」、「有瑞士行程嗎？」

市府下午發出新聞稿指出，盧市長3日拜會英國商務、能源和產業戰略部，針對空汙、能源、氣候變遷等議題熱烈交流，進行實際對談，4日則參訪泰晤士河畔節，借鏡發展代表台中的河畔藝文觀光盛會。

盧秀燕在新聞中表示，英國預計2025年未減量燃煤電廠將全面退場，台灣也應順應全球潮流，重新省思能源政策，市府團隊會確實去執行，致力讓台中空氣品質逐步改善，考程過程對市政規劃和執行均有所啟發，有助政策推動。

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