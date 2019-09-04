年初蛋價飆漲卻無積極作為 監院糾正農委會

2019-09-04 19:20

〔記者謝君臨／台北報導〕雞蛋價格於今年初飆漲，零售價創10年新高，監察委員章仁香等人調查發現，早於去年下半年，蛋價即已逐漸顯現短缺及漲價跡象，但農委會事前未掌握先機並積極調控，放任雞蛋短缺及價格持續攀升半年以上，而後又輕率發布兩份前後矛盾的新聞稿，徒增民眾疑慮；監察院今天通過監委調查報告，糾正農委會。

監委章仁香、楊美鈴、陳慶財指出，雞蛋為國人主要消費之蛋品，年產量已超過75億顆，國人平均每人每年雞蛋消費量已超過318顆，幾乎天天吃蛋，但今年年初卻傳出雞蛋短缺，零售價格攀升至10年來新高的每公斤70.07元，各種臆測甚囂塵上，造成市場人心惶惶。

監委指出，行政院消保處在去年6月至今年3月間，共19次零售端雞蛋價格實地訪查中，有13次漲幅超過10％，再綜合畜產會「畜禽產品物價統計月報」等資料，顯示相關短缺及漲價跡象早於去年下半年逐漸顯現，但農委會事前未及時掌握先機並積極調控，放任雞蛋短缺及價格持續攀升半年以上。

而後，農委會又於今年2月輕率發布「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋之原因眾多」等兩份前後矛盾的新聞稿，未善盡對蛋品產銷調控職責之咎甚明，也有斲傷該會專業形象及徒增社會大眾疑慮之虞。農委會也坦承，過去處理缺蛋的經驗較少，已研擬相關改進措施避免再次發生。

監委表示，農委會提出諸多缺蛋原因，並指為綜合性因素雖非無憑，但對外說法及論證莫衷一是，被批評推卸責任；部分原因縱屬天災或氣候因素，但依「農業發展條例」，主管機關仍有在天然災害後協助農民迅速恢復生產的職責，本案卻長達半年以上未能恢復產能，農委會實有通盤檢討之必要。

此外，外傳2017年馬立克疫苗失效，也是本次雞蛋短缺的遠因，監委說明，經過影響時間分析、學術機構及養雞協會調查，部分雞隻因疫苗效力降低而死亡，或許是疫苗保存及施打作業不夠嚴謹，無充分證據證明與雞蛋短缺有關。

不過，監委強調，我國蛋種雞場僅有5家，而案涉的「海蘭」雞種占國內約47％的養殖數量，因此，為避免蛋雞產業暴露於相關疫苗接種風險之下，農委會應強化外部監督機制並加以控管，農委會也允諾改善。

至於今年2月傳出超過46萬顆雞蛋驗出芬普尼，並在農委會通報衛福部食藥署前流入市面一事，監委調查指出，農委會於雞蛋的芬普尼殘留檢驗流程設計未臻周妥，呼籲農委會應督促相關機關落實辦理，並妥為檢討檢驗單位人力物力，以求有效防堵芬普尼殘留雞蛋，危害國人健康風險。

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