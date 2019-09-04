呼應韓國瑜青年政策 國民黨團拋千億青年創業基金

2019-09-04 13:34

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會，宣布本會期將推動「青年創意創業創富執行條例草案」，包含1千億元青年創業創富基金、5千億元青年創業專案貸款等8大策略，目前已有27位黨籍立委連署，也呼應高雄市長韓國瑜的青年政策。

國民黨團總召曾銘宗指出，世界經濟論壇（WEF）公布的「2018年全球競爭力報告」顯示，台灣創新能力是亞洲最強、全球第4，且台灣青年在國際各類創意、發明展都有亮眼成績，但回國後這些創意幾乎都被束之高閣，政府也不積極協助，讓這些創意轉化為創業、創富，為國家作出貢獻。

曾銘宗指出，國民黨團推出的「青年創意創業創富執行條例草案」有8大推動策略，包含1千億元青年創業創富基金、5千億元青年創業專案貸款、建置青年創業聯合輔導機構、輔導登錄創櫃版及上市上櫃、建置青年創意創業空間、開放創新事業實驗試辦、建置時間銀行系統機制、舉辦國家創意大賽及博覽會。

曾銘宗進一步指出，「1千億元青年創業創富基金」的資金來自民進黨所提前瞻基礎建設8900億元經費，將不須推動的項目所節省的經費，用來優化青年創業環境，如提供投資、融資等財務協助及建置創業園區等相關經費。

立委賴士葆表示，台灣在全球創新專利數名列前茅，但這些創新專利幾乎都無法轉變成經濟價值，進而反映到年輕人低薪的問題，「青年創意創業創富執行條例草案」是給青年釣竿、事業，透過政府資源整合，提升目前僅10%創業成功率，也與高雄市長韓國瑜日前提出的青年政策不謀而合，解決就業、低薪問題。

立委費鴻泰表示，「青年創意創業創富執行條例草案」即將付委，籲民進黨不要為一己之私，阻擋國民黨團為青年未來發展所提出好的法案。

立委林麗蟬指出，台灣青年今年在台灣與馬來西亞新創論壇中獲得許多國際創新專利大獎，但國家缺乏政策、法規和環境的支持，甚至得不到平台的支持，「青年創意創業創富執行條例草案」就是針對國內現有缺乏政策、法規、環境和平台的問題一併解決，呼籲蔡政府能夠支持這樣對年輕人有利的法案，一同為台灣青年找出路。

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