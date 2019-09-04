深夜發文怒嗆柯P 王浩宇：操弄省籍對立是何居心？

2019-09-04 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕針對台北市長柯文哲3日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時，提及因為自己出身228家族，小時候家族間還是很討厭外省人，綠黨桃園市議員王浩宇昨深夜發文嗆柯「操弄省籍對立」，到底有什麼居心？

柯文哲昨在接受專訪時，針對主持人詢問，雖然過去常被稱為「墨綠」，如今卻好像與綠營越走越遠，柯表示「你這樣講我還是綠營的啊，我們覺得底色沒有改變啊，你要知道我們228家屬，我們小時候那種講話，比方說我就很討厭外省人，那種家屬的在言談之間，那還是綠底的啊。」不過柯也表示，就像當醫生時，不能因為是國民黨來的就不打麻藥，後來他當市長也是一樣，不管民進黨還國民黨議員，只要對方講得有道理，我還是幫他做。

王浩宇昨深夜則在臉書發文，指他的爺爺很小就跟家人來到台灣，從沒拿過槍、從沒欺負過台灣人，還娶了個客家妻子，過世前還說「台灣就是他的家。」他原本也以為，台灣過去的省籍情結，這幾年終於很少被提起，身分證上面的省籍也終於被拿掉，但柯現在卻又說他討厭外省人，還說自己因為經歷了228事件，很討厭外省人。

王浩宇質疑，「我跟我的家人，就是柯文哲所說的外省人：那個他討厭的人。而我們，什麼都沒做。」並指出，「那麼多年了，台灣總算跨越省籍的對立」、「那個現在操弄族群獲取政治利益的人，到底有什麼居心？」

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