慘！魅力不再 柯文哲越發文越「加速掉粉」

2019-09-03 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「聲量看政治」透過大數據來分析許多政治人物的聲量，而他們今天指出柯文哲過去光環不再，如今仍持續失去粉絲，不發文反而退粉退的慢，若發文反而提醒尚未退粉的粉絲該退粉了，加速粉絲流失。

「聲量看政治」臉書粉專貼出過去2017年5月時柯文哲和總統蔡英文、高雄市長韓國瑜臉書聲量的比較上，柯文哲一直都是臉書聲量之王，第一波高點在2017年的世大運，第二波高點則是2018的一日幕僚，第三波最高峰則是去年11月24日連任。

「聲量看政治」指出，2017年8月21日柯文哲回應市民質疑「誰是王八蛋」時，說出「你和那些反年改團體」造成聲量的暴增，從8月20日20萬點一路爆增到9月5日的77萬點。

粉專表示，2018年5月到8月間，柯文哲和網紅合作「一日幕僚」、和對前北農總經理吳音寧不停評論，把自己網路聲量推向高點，直到2018年11月24日達到前所未有最高峰。

8月起 只要一發文就加速掉粉

粉專說，直到今年1月蔡英文回應中國國家主席習近平拋出的一國兩制台灣方案，政治人物聲量第一名才被蔡英文取代。

粉專發現，8月開始，柯文哲團隊只要一張貼新的文章內容，臉書掉粉的狀況就會些微加速，而無論貼什麼內容都無法拉抬柯文哲久靡不振的聲量，因為柯文哲回應媒體的言論，以及目前種種政治動作，除了得罪各方政治勢力，也得罪自己的粉絲，讓過去魅力、光環不復存在，粉專分析，聲量墜落問題不在柯文哲的臉書內容，而是「在柯文哲身上」。

「聲量看政治」的臉書聲量點數計算方法即為臉書談論人數，意指在一週內網友對該人物的粉絲頁做出的回饋（按讚、留言、分享、發文等等），其中同一網友不重複計算。

「聲量看政治」臉書全文

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