希望台灣經濟翻轉 郭台銘參選露口風

2019-09-03 12:28

C〔記者丁偉杰／嘉市報導〕鴻海集團創辦人郭台銘還沒正式表態參選2020總統，今天上午他到嘉義市議會拜會副議長蘇澤峰等議員時，微露口風說，「鈔票沒有顏色，科技沒有顏色，大家關心如何發展經濟，我今天未雨綢繆，希望出來，因為台灣經濟停滯20年！」郭又直言，兩黨輪替卻意識型態治國，造成台灣困境，我今天出來，打破藍綠，希望台灣經濟翻轉。

對參選2020，郭台銘在座談席間露出口風，不過，隨後郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體訪問時強調，郭是最強的中華民國外掛、最好的中華民國派，郭心心念念想的都是為台灣好，不管是人民未來生活、台灣未來的發展，都跟選票、顏色沒關係。

媒體追問蔡沁瑜：「郭台銘是否會在中秋起義？」蔡表示，目前還沒有，時間還在考量。

郭台銘今天上午10點到嘉市議會副議長蘇澤峰辦公室拜會無黨籍蘇澤峰，國民黨籍張敏琪、無黨籍凌子楚、孫貫志、黃思婷等4位議員及長竹里長江振章與本屆東區議員「落選頭」李奕德在場坐陪。

蘇澤峰、凌子楚等人關心嘉義未來發展，認為走產業的路，才能讓年輕人回鄉，郭台銘聽完後表示認同，認為嘉義人才濟濟卻外流，他懂工業、科技與管理，認為好的政府應去中央化，讓地方自主，產業應走傳統與創新結合導入科技，吸引人才回流。

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