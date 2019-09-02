韓國瑜被質疑招商成績0 高市府：閉著眼睛造謠抹黑

2019-09-02 13:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜上任後招商成績被質疑是0？高雄市政府今表示，今年來招商累積金額上看2430億元，綠營特定人士在未核實狀況下，誣指韓國瑜市長上任來招商「零元」，完全是閉著眼睛造謠抹黑。

韓國瑜批：黑韓無上限、白韓要翻臉

韓國瑜中午在臉書開直播，也針對網路傳言他跳樓、上任後招商成績為0等訊息提出澄清，痛批「黑韓無上限、白韓要翻臉」，呼籲支持者不要聽信謠言。

市府說明，目前已簽約和已辦理的促參案有27案，預估民間投資金額超過590億元，已簽約促參案件就有「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」及「鳳山運動園區OT案」等兩案，預計民間投資金額共19.5億元。

辦理中促參案件計則有「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」、「高雄市凹子底地區停5用地新建營運移轉案」等25案，預估民間投資金額約571億元，預估權利金及租金收入總計約300億元。

至於近期成為市場焦點的特貿三，高雄市政府指出，特貿三位於亞洲新灣區，是高雄市的鑽石地段，前市府曾在去年公告招標，但沒有任何企業廠商參與投標。新市府上任後，都發局積極檢討招商條件，再配合中央都更條例子法規修訂，在今年8月15日重新公告招商。

此外，高雄今年前八月重大民間投資金額累計 1,840億元，新增就業機會預 計超過 1萬5,300個，包括海霸王、大和房屋旅館案、漢神百貨旗艦店等等，均顯示高雄投資熱絡。

高市府強調，促參案件都是長期延續性的工作，每一件案件的成功都是過去長時間的事前準備工作與行政程序，而現在正在規劃中的案件也會在未來開花結果。

高市政指出，完成招商簽約並非是工作的結束，反而是任務的開始，後續廠商執行開發建築時持續的行政協助，更是開發案件與促參案件業務的重點，如果不從施政延續性的角度來看政府施政，而要硬生生地做切割，把延續性工作切割斷裂，實在不是高雄之福，市民之福。

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