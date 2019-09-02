港人5大訴求爭公平法治 龍應台：難道大陸人民不要嗎？

2019-09-02 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動愈演愈烈，今（2）日香港發起罷工、罷課、罷市等不合作活動，強力要求港府回應5大訴求。對此，前文化部長龍應台今於臉書抒發心情，她直言，在「5大訴求」的深處，其實含有公平社會制度、資源分配正義、貫徹法治精神、政府透明治理、人民充分參政等價值，「這樣的價值，難道大陸人民自己不要嗎？」

龍應台談及，大陸人對抗議的香港怒目相視，同聲撻伐。抗議者用暴力手段升高衝突可能是致命的策略錯誤，要付出沉重代價，但是2019年走向香港街頭的年輕人並不天真，他們知道自己面對的，是怎樣一堵銅牆鐵壁，而自己是一枚多麼細小的雞蛋，「這些20歲的人知道，當清算的時刻到來，他的『身家性命』，可能全毀」。

香港人到底要什麼呢？龍應台點出，在「5大訴求」的深處，其實是一個價值坐標：社會制度的公平、資源分配的正義、法治精神的貫徹、政府治理的透明、人民參政的充分。「沒有人民參政的充分，就不會有政府治理的透明；沒有政府治理的透明，就不會有資源分配的正義，就不會有法治精神的貫徹，就不會有社會制度的公平」。

龍應台認為，這樣的價值，難道不是北京人、上海人、廣州人等都想追求的嗎？包含在中國共產黨社會主義核心價值內的，不就有「自由、平等、公正、法治」的白紙黑字嗎？難道大陸人民自己不要嗎？

龍應台直言，如果大陸人民不去了解香港的艱辛歷史、濃厚的原鄉情義，不認真思考以「和理非」（和平、理性、非暴力）聞名的港人為何被逼上街頭，不真誠的理解港人對於現代價值的堅持在乎，不去謙虛地反省自己為什麼不被熱愛不被擁抱，而硬把港人定為「港獨」，把求學青年當作國家敵人，把自己的同袍打成外國勢力的走狗，硬把屬於中國最璀璨的一粒東方之珠踩碎，恐怕會是21世紀崛起的中國最不幸的粗暴和愚昧了。

龍應台坦言，如果把香港當敵人對付，用武力處理，那恐怕不是香港背叛了他的「祖國」，而是他的「祖國」背叛了香港。

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