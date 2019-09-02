香港「反送中」情勢升溫 林昶佐：牽動台灣投票意向

2019-09-02 12:50

〔記者謝君臨／台北報導〕香港831「反送中」行動遭到警方強力鎮壓，造成多人傷勢嚴重，對此，無黨籍立委林昶佐今天受訪指出，香港的局勢的確會牽動台灣人民對於總統大選的投票意向，怎麼樣保護台灣的民主自由，阻止中國對台灣的滲透，這是台灣各界都很重視的議題，原則上他是認同「中共代理人」修法的必要性。

立法院新9屆第8會期今、明兩天進行立委報到，林昶佐於報到後，針對香港「反送中」遭鎮壓一事發表看法；林表示，香港情勢一定會影響台灣政局，他發現，不管是在台灣的年輕人，或是他前一陣子在美國遇到的台灣留學生，都很關心香港局勢的演變，這的確會牽動台灣人民投票的意向。

林昶佐說，希望在守護台灣主權及民主自由的重要方向之外，也能針對內政議題進行討論，在保護台灣民主自由的同時，也讓我們的生活變得更好。

對於「中共代理人」修法，林昶佐表示，原則上他認同，怎樣能夠保護台灣的民主自由，阻止中國對台灣的滲透，這是台灣各界包括年輕人都很重視的議題，他在立院外交及國防委員會中，針對如何因應中國對台灣的資訊戰，花了很多時間監督，希望在新會期有新的進展。

媒體詢問，新會期以無黨籍身份問政，在角色、身份上會否有點尷尬？林昶佐態度坦然，直言「不太會」，強調就是把自己該做的事情做好，不管他今天是用什麼樣的身份都一樣。

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