韓國瑜招商只剩一張嘴？網檢視：上任9個月開發招商「0元」

2019-09-02 09:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書粉專Wecare高雄今踢爆，高雄市長韓國瑜招商只靠一張嘴，上任9個月促參開發招商「0元」，連今天北上舉行的高雄多功能經貿園區特貿三招商說明會也是舊案，韓市府撿現成、只是再公告一次。

Wecare指出，8月30日韓國瑜終於舉辦愛情摩天輪招商說明會，號稱投資一百億元、工作機會3000個，但4個地點中有3個為中央權管港區、1個唐榮的地，沒有一個市府得到授權，沒有權利金沒有投資方式沒有細節沒有數字，只有新聞與聲量。

Wecare評析，該案遭各方撻伐，因為大家不是笨蛋。台灣一年政府招商（促參）上千億，大家不是新來的，這不是招商，只是招商為名的造勢，搞幾個廠商跟外國人作秀！

今天9月2號，市府都發局要在台北君悅酒店舉辦高雄多功能經貿園區特貿三招商說明會，而且之前已正式公告招標，這次總是真的吧？是的、是真的，卻是去年就已公告，當然是真的，基本上沒有本質上有所調整的招商條件，只是再公告一次！

Wecare說明，這個漂亮基地是2016年小英總統上台後，前朝早就開始與國公營事業合作招商首例，2015年10月，高市府與台電成立台電公司暨高雄市政府合作開發多功能經貿園區土地推動小組，2018年6月高市府正式公告台電特貿三招商案，2018年7月17日、25日，分別在台北（台北國泰金融會議廳）及高雄（高市府四維行政中心多媒體簡報室）舉辦兩場招商說明會，可惜受選舉年影響，沒有成功，如今前朝苦工做完，韓市府撿現成又公告一次。

Wecare比較兩案（摩天輪與特貿三），剛好是對照組，兩個土地權管都不是市府，一個沒有取得授權，一個完全取得授權（特貿三），但也不是韓國瑜市府做的，一個是什麼都沒做，一個是偷懶撿別人現成的再公告一次，兩個都宣稱明年簽約。

Wecare直言，這只證明一件事，韓國瑜及其團隊招商只靠一張嘴，沒有完備行政程序的，用喊的用騙的！已經有行政程序的，用偷懶拷貝的。

Wecare進一步踢爆，韓國瑜上任九個月來，根據財政部促參司統計，今年截至七月底，促參案高雄市成功簽約2件，投資金額19.31億元，但攤開成功簽約的2案，一案是「捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」，另一案是「鳳山運動園區OT案」，兩案都是在陳菊主政時期規畫完成的。

捷運鳳山國中周邊地區都更案，招商金額19餘億元，公告招商以及得標，都在前朝，簽約在韓，運動園區權利金則只有125萬，簡單說，屬於 韓國瑜規劃招商成果是零元。

Wecare認為，招商其實也沒什麼學問，大家是用做的，只有一個人招商是用喊的跟拷貝的。

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