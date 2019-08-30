送暖故事走調？韓國瑜自掏腰包救單親爸 吳佩蓉爆：全是假的！

2019-08-30 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕去年高雄一名販售「小琉球麻花捲」的單親爸爸向當時還未正式上任高雄市長的韓國瑜陳情，控訴蔡政府執政以後生意慘淡，甚至遭奧客惡意棄單，當時韓國瑜獲知以後，「自掏腰包」認購2000包當作就職典禮伴手禮，當時還被許多人稱讚。然而，將以無黨籍身分參選高雄市立委第6選區的吳佩蓉今爆料一切都是假！指韓國瑜根本不是花自己的錢，而是用政治獻金慷他人之慨！

吳佩蓉今下午在臉書上指控「韓國瑜自掏腰包採購伴手禮攏是假ㄟ！」表示當時韓團隊在就職典禮上宣稱向在地業者買了2000包麻花捲當作伴手禮，高市新聞局長王淺秋更召開記者會表示「韓國瑜從選舉至今，一直都很省錢，選舉時只有一瓶礦泉水，就職典禮唯一自掏腰包購買的伴手禮，就是陳老闆的麻花捲。」

「真是如此嗎？錢真的是韓市長私人出的？」吳佩蓉表示自己從監察院公布的政治獻金資料中看到韓國瑜在去年12月24日有一筆餐飲支出，金額12萬元，支出對象為旭泰食品，吳指出旭泰食品的負責人叫做陳科名，主要銷售的商品就是麻花捲。陳科名在韓粉圈小有名氣，外號叫做麻花哥。

吳佩蓉說，「原來，王局長說的自掏腰包，是許多民眾自掏腰包捐給韓市長打選戰的政治獻金。我的是我的，你的也是我的，大家就是我家。慷民眾之慨，政治獻金挪作採購支持者的商品，充作就職典禮伴手禮，觀感不佳！」

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