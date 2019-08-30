中國指責台灣介入反送中 薄瑞光：怪東怪西就是沒有怪自己

2019-08-30 16:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今天舉辦「當前中國大陸的發展與挑戰」，美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光在專題演講時強調，兩岸和平協議在2020台灣總統大選扮演重要角色，但不管誰當選總統，北京政權絕不會允許 「一個中國」之外的「分離主義」，以及前總統馬英九提出所謂的「不統、不獨、不武」三不政策。

薄瑞光指出，中國觀察家認為，中國領導人習近平取消任期制，才能真正處理台灣問題，完成共產黨尚未完成的使命，台灣也有人這樣分析。習取消任期制後的一年半以來，官方民間對統一的聲音越來越大，而去年底台灣選舉，國民黨大勝，讓北京更有信心，更積極邁向統一的道路。

薄瑞光認為，習近平1月2日講話，發表了新時代對台工作，圍繞在團結統一。但操之過急，反而會造成反彈，大部分台灣人不希望跟中國統一，也有台灣人希望未來跟中國統一，但認為沒有這麼急迫。 從歷史經驗來看，權力越大越集中，強制統一的方式會失敗。

薄瑞光分析，台灣有民主體制、維持軍事能力，確保台灣的安全與社會經濟穩定，但他也建議，必須維持開放的對話，雖然現在兩岸關係尷尬，但不管北京態度如何，要把談判的門打開，努力去找到對話管道，不一定要公開對話，至少私底下溝通。

對於香港「反送中」運動，北京指責台灣介入、背後操縱，薄瑞光說，這是北京很典型的反應，怪罪別人、怪東怪西，就是沒有怪自己。北京強調，香港與台灣實施「一國兩制」會有不同，確實，台灣在國際舞台有獨立角色，香港過去是英國殖民地，沒有民主的經驗 ，但中國已把大家對「一國兩制」的信心降到最低。

對於台美關係，薄瑞光認為，現在台美有「穩定的正常化」關係，他喜歡用「假裝沒有關係，明明有關係」來形容。他強調，從過去的歐巴馬、甚至小布希政府就在努力增進台美關係，北京也注意到台美間正在創造國對國的關係。台灣是很重要的經濟體、在國際社會扮演重要角色，美台間也有很多投資往來，台美交往符合美國的利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法