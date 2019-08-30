黃之鋒、周庭等人被捕 何韻詩怒：兩敗俱傷之母林鄭月娥

2019-08-30 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭今天上午分別在路上、家中被捕。香港眾志粉專直言港警在831前大規模搜捕示威者，營造寒蟬效應與白色恐怖。民陣粉專方才宣布，因公眾集會及遊行上訴委員會裁決，維持警方反對遊行的決定，「民陣不會在明日組織任何遊行集會」，並向市民致歉。對此，香港歌手何韻詩粉專「HOCC」稍早也貼文發表看法。

「HOCC」表示，抓了所有人「就可以令整場運動停止嗎？」並反問究竟是太天真，亦或想把民憤推向不可收復的地步？

「HOCC」指出，無論正採取哪個方向都好，「這種豬的程度完全超出常人理解」，真的想不透，直呼「攬炒（應指兩敗俱傷）之母林鄭月娥」。

「香港眾志 Demosistō」透露，黃之鋒被指涉煽惑參與未經批准集結、組織未經批准集結、參與未經批准集結3罪；周庭則被控涉嫌煽惑參與未經批准集結。

截至目前為止，除了黃之鋒與周庭，從昨天上午港警發布反對遊行通知書後，多名反送中大將接連遇襲或被捕，包括民陣召集人岑子杰、「光復元朗」遊行申請人鍾健平、民族黨前召集人陳浩天，最新消息指出，民主派沙田區議員許銳宇因不明緣由被捕，人正扣押在觀塘警署。據了解，黃之鋒原訂9月初受邀來台，並拜會民進黨。

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