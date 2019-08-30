拓展退伍軍人外交 退輔會擬和美方互派員駐點

2019-08-30 16:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會副主委李文忠近期到美國參加美國退伍軍人協會年會，並到印第安納波利斯退伍軍人市參加美國退伍軍團成立100年的年會。而退輔會今日發布新聞稿表示，李文忠和美國退伍軍團協會、美國退伍軍人協會談到雙方長、短期互相派員駐點計畫，藉此推動後續合作交流，雙方已達共識，預計在年底前就可以推動完成。

退輔會表示，李文忠代表8月21日前往肯塔基州路易維爾參加美國退伍軍人協會年會，美國總統川普親臨大會致詞並於發表演說後簽署行政命令，為終身殘疾的退伍軍人免除全部學貸債務，該項政策估計約有2萬5千名退伍軍人受益。

退輔會表示，鑒於美國退伍軍人協會每年通過支持中華民國決議案，李文忠在22日參加美國退伍軍人協會總會長晚宴致詞時，代表退輔會向美國總統川普宣佈出售66架F-16V以及美國退伍軍人協會之支持表達謝意。美國退伍軍人協會也於大會通過呼籲美國國會以及政府，提供我國元首比照其他訪美領袖享有相同的尊崇與禮遇等3項決議案。

退輔會表示，李文忠8月27日一行賡續前往印第安納波利斯市參加美國退伍軍團成立100年年會。會中美國退伍軍團協會史無前例地播放總統蔡英文預先錄製的致詞視訊影片，現場數千名會員及各國來賓觀看聆聽，獲得如雷掌聲，為兩國退伍軍人事務交流，寫下新的一頁，具相當重大意義。美國退伍軍團協會並通過敦促美國政府鼓勵海峽兩岸和平對話，避免雙方負面舉動影響現況，導致軍事衝突之友我決議案。

退輔會表示，李文忠與美國退伍軍團協會及美國退伍軍人協會談到有關雙方長、短期互相派員駐點，推動後續合作交流。雙方已達成共識，退輔會會將於年底前推動完成。

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