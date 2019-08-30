國防預算》美中衝突 國防部坦言讓台海局勢更複雜

2019-08-30 13:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對我國的威脅劇增，美中衝突也牽動台海局勢變化，根據國防部今日送抵立院的「五年兵力整建和施政計畫報告」內容顯示，美國透過各項友我法案、軍售、軍艦航行台海展現對我支持、反對中共片面改變現狀；中共也運用各種使段反制，加大對我軍事威懾力度，在兩岸政治立場分歧，美中貿易戰與中國反制美國友我作為下，使台海情勢更複雜。

該報告指出，台海安全情勢和美中台三方關係息息相關，美國去年起陸續通過「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」等友我法案以及批准多項對台軍售，並常態性派遣船艦穿越台灣海峽遂行「自由航行」，展現對我支持，以及傳達反對中國企圖片面改變台海現狀的立場。

報告指出，中國也運用各種手段進行反制，藉由「告台灣同胞書40週年」談話、「亞洲安全會議」以及公布「2019年國防白皮書」等各種場合，明確表達反台獨政治立場外，並以跨島鍊遠海長航、戰機蓄意踰越中線等軍事行動，加大對我軍事威懾力量，限縮我防禦縱深，在兩岸政治立場分歧、美中貿易戰，以及中國反制美國友我作為下，使台海情勢更趨複雜。

對於我國具體建軍工作，國防部報告指出，我國依照「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，在不和中共軍事競賽思維下，已「強化戰力防護、優先發展不對稱、網電戰力、維持基本戰力」為兵力整建規劃原則，籌建符合「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想之武器裝備，建構重層防衛戰力，達成建軍備戰任務。

且該報告也強調無人機在「濱海決勝、灘岸殲敵」的角色，包括「濱海決勝」階段，透過研製長程多功能及長滯空無人飛行載具，增進聯合情監偵效能外，也在「灘岸殲敵」階段，建構戰術型、戰鬥型偵蒐無人飛行載具，情蒐敵軍動態目標，增進「灘岸殲敵」綜效。

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