郭幕僚：郭台銘若選 會獨立參選

2019-08-30 12:23

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘今（30）日自中東訪問回台，在短暫報告行程內容後就快閃離去，之後郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受訪問，媒體詢問郭柯王中秋起義（宣布參選）一事，她透露：「若郭台銘參選，會獨立參選。」

蔡沁瑜表示：「（郭台銘）若選會獨立參選。」這是蠻慎重要考慮的事，因此沒辦法那麼快給大家答覆，但若以脫黨連署形式參選，9月17前要完成登記，因此17日之前會跟大家確認宣布。

國民黨已經放話若登記連署就開除黨籍，蔡沁瑜說，對國民黨的態度不多做回應。

「郭給錢叫韓不選」議題陷入混戰，蔡沁瑜表示，給錢叫人不要選這種「搓圓仔湯」的事情，是以前藍綠思維，還有地方黑金派系權力交換遊戲，郭董從商界到政界，也想改變這種齷齪的政治環境，他自己是政治素人，不懂、不會、也不屑操作這情況。

媒體報導，外傳鴻海創辦人郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓國瑜一筆錢，希望他不要出來選；韓國瑜妻子李佳芬否認傳聞。對此，郭辦表示，政治人物和特定媒體一搭一唱，製造假議題，今日蔡沁瑜則表示：「出現這樣的傳聞，可能請雜誌或韓夫人直接請問國民黨。」

媒體問郭陣營是否願意支持韓國瑜，蔡沁瑜表示，對韓先生只有「祝福」。

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