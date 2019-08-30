親民黨議員稱將給郭「門票」 柯文哲：一個人講常是放風聲

2019-08-30 11:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，鴻海集團創辦人郭台將以何種形式投入選戰備受外界關注，親民黨台中市議員段緯宇今天透露，地方幹部已經接獲消息，親民黨就是要支持郭台銘，並準備給郭台銘「門票」，也就是政黨推薦，這樣郭台銘表態參選的時間就可以延後，不必急著在9月中登記連署。

台北市長柯文哲今天受訪被問及看法時面露驚訝，接連以中英文反問「Are you sure？」「確定嗎？」聽到是台中市議員透露後，柯似乎鬆了一口氣表示，「哎唷，我跟你講啊，像親民黨這件事情，也不是哪個議員講了算數，我常說聽聽就好」，他認為除非老宋出來講，還煞有介事的開個親民黨大會，所以再講吧，「一個人這麼說，啊，常都是放風聲。」

至於9月17日總統參選登記日截止日是否為他的底線？柯表示，一般來講，過了17日，沒有去登記，就真的只剩下親民黨那個（政黨推薦），但是那個就完全是操之在人，就不是操之在我，「所以就不是那麼有把握」。

言下之意9月17日之前可以主動控場？柯說「對啊！」9月17日之前是靠自己力量去連署，過了9月17日之後，「除非親民黨要給你那張門票，那個就不是我們自己可以決定。」

此外，柯文哲近期兩度到宜蘭與有意參選立委的宜蘭縣議員黃定和合體出席活動，如今傳出黃定和已申請退出國民黨，外界關注未來是否披民眾黨戰袍參戰。

不過柯文哲對此態度保留，強調自己態度是有適合的人要選，當然會支持，但也不會要求他一定要加入民眾黨，順其自然。

柯解釋，邏輯應該是台灣的最大利益，而不是民眾黨或個人的最大利益，「我每次都說，國家利益大於政黨利益、政黨利益大於派系利益、派系利益大於個人利益，這才是我們希望的，而不是倒過來。」

所以像黃定和這件事情，柯表示，昨天去宜蘭頭城搶孤遇到黃，「我跟他說順其自然就好，如果你適合做，想要替宜蘭做些事情，我們還是鼓勵你，但沒有說你一定要來加入我們民眾黨，不會啦。」

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