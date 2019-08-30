AIT九月教育活動連發 人權副助卿將再次訪台

2019-08-30 12:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）9月將以教育為主軸，舉辦公民沙龍、媒體識讀工作坊、傅爾布萊學人宴會、藝術和英語教育推廣、人才循環大聯盟計畫等系列活動。同時，AIT也將與外交部舉辦首屆美台「印太民主治理諮商」論壇，美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）及美國國際開發署亞洲局副局長Anne Marie Yastishock將共同主持。

AIT為慶祝9月為AIT@40「教育月」，將舉辦系列活動，歡慶美台緊密的教育合作關係；包括「教育、職涯發展及青年培力」公民沙龍，2019-2020年度美國傅爾布萊特訪台學人歡迎宴會，美國政府交流計畫學友午宴，並將邀請雲門舞集創辦人林懷民和酈英傑處長發表專題演講。

9月中旬，AIT與外交部也將再次合辦美台「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊。AIT說，由於台灣和美國即將舉行大選，今年的工作坊目標是檢視不實資訊影響選舉的各種方式，評估全球各項媒體識讀教學計劃的實施成果，並探討政府和公民社會倡議如何發展以保持選舉的完整性。

AIT也邀請猶他州史普林維爾美術館館長麗塔‧萊特博士與美國國務院英語研究員Robert Powell來台訪問；萊特博士將在北中南進行一系列藝術教育和推廣的演講，Powell則將於2019-2020學年度在國立台北教育大學任教，提供內容導向教學法、美國文化、理工科學等教師職前教育訓練。

AIT主導啟動的「人才循環大聯盟計畫」，也將在9月舉辦「人工智慧革命：產業數位轉型論壇」、「微軟人工智慧研發中心訓練學院開幕典禮」和「人才循環大聯盟計畫」首屆年度就業博覽會等活動，盼望提高在台專業人才對於管理規範和機會的認識。

此外，AIT和外交部也將於9月12日舉辦首屆美台「印太民主治理諮商」論壇。AIT說明，這個新論壇將每年召開一次，以協調政策並制定聯合方案，以促進整個區域的民主體制和法治。

首屆「印太民主治理諮商」論壇將由美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比及美國國際開發署亞洲局副局長Anne Marie Yastishock共同主持。巴斯比去年曾來台參與媒體識讀工作坊，今年特地再次來台主持「印太民主治理諮商」。

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