AIT處長高調登軍艦 展現美台安全合作緊密

2019-08-20 13:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天南下進行高雄一日遊，更罕見高調參觀台灣海軍基地，發佈與台灣國防官兵共同登上台灣噸位最大作戰艦的照片等。AIT表示，美國除了依法售予台灣防衛性武器，也提供各種人員交流培訓，與台灣共同維護海事安全。

AIT將8月訂為「安全合作月」，在這一個月中透過各式活動，向台灣民眾介紹美台安全合作的內涵。酈英傑今天更從一早就搭高鐵南下，並同步透過臉書與IG等社群軟體，不斷更新影片與照片，與台灣民眾分享高雄行細節，包括參觀高雄海軍基地、探訪美國售台的兩棲突擊車與驅逐艦等。

酈英傑在參觀驅逐艦後發表心得說，他很榮幸有機會來到台灣噸位最大的作戰艦艇上參觀，這艘基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，於2005年至2006年間交艦，現今台灣共有4艘同類型的驅逐艦，具有強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，平時擔任重要海域偵巡任務，戰時擔任作戰支隊旗艦。

AIT發文說道，美國除了依據「台灣關係法」售予台灣防衛性武器外，也提供各種人員交流與培訓，與台灣共同維護海上航行自由與安全。

酈英傑下午預計拜會高雄市政府，將與高雄市長韓國瑜會面。

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