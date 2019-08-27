AIT啟動「大聯盟」促進台美人才流通

2019-08-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）昨率多個單位舉辦「人才循環大聯盟計畫白皮書」啟動儀式。該計畫將致力於在數位時代重現台灣產業的成功故事，促進台美等理念相近經濟體之間的人才流通，提升台灣國際能見度，是美國挺台經濟發展的新大型計畫。

AIT四月首次提出「人才循環大聯盟計畫」（Talent Circulation Alliance, TCA），AIT與工業局等單位主導創立，由學術交流基金會執行計畫。

AIT副處長谷立言、經濟組長安恬、美國商會執行長傅維廉、民進黨立委余宛如、All Hands Taiwan代表莊墨、學術交流基金會執行長那原道等人昨共同參與TCA白皮書啟動儀式。

谷立言致詞時說，大家都注意到中國對台灣傳統科技產業產生的威脅，包括中國扭曲市場的補貼、盜竊商業機密以及透過三十一項對台措施偷獵人才等，因此TCA計畫將協助台灣培養國際化的專業人才。

TCA下月28日舉行就博會

谷立言說，台灣產業的興盛很大部分是由曾於美國就業或就學的優秀人士所打造，這些人才返台後，在台灣成立新公司或任職於頂尖企業，故此計畫有一部分是要重現台美的成功故事。另外也要預防人才流失，促進台美等理念相近經濟體的人才流通。

谷立言並說，台灣的正式外交空間雖然有限，但若能與私部門、學術界和國際非政府組織拓展國際專業交流，將使台灣提升國際能見度，並擴大對全球問題解決的貢獻。

谷立言說明，白皮書目的是為了找出台灣和其他理念相近經濟體之間，人才流通的行政、監管與法律障礙，並提出務實的解決方案。該白皮書將在二○二○年六月與美國商會年度白皮書一同發表、正式出版，並成為美國商會年度白皮書的一環。

TCA接下來將舉辦系列公開活動，包括九月下旬邀請到鄧白氏首席數據科學家安東尼斯克里芬諾，接著尚有微軟人工智慧研發中心訓練學院開幕，九月廿八日將舉行TCA首屆年度就業博覽會，十一月初則將舉辦TCA高峰會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法