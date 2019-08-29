編162萬汰換副院長座車 監院：一切合乎規定

2019-08-29 21:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院新會期預計於9月中旬開議，將處理109年度中央政府總預算案，根據監察院單位預算，明年度歲出部分7億8732萬3000元，較今年增加330萬6000元。此外，監院也編列162萬元要汰換副院長座車，違反立法院早在審查98年度預算案時即決議，未來監院公務車到報廢年後應不再補新車。

對此，監察院表示，107年度時就曾編列預算，要汰換副院長座車，但當時審查未過，如今該輛車已使用10餘年，為保障長官及相關人員的行車安全，因此於109年度預算中再度編列，一切合乎規定。

根據監察院單位預算，109年度歲入部分3122萬7000元，相較108年度的2560萬元，增加562萬7000元；這部分的收入來源，包括違反「公職人員財產申報法」、「政治獻金法」等罰款及賠償、財產孳息、租金收入等。

至於109年度歲出部分7億8732萬3000元，相較108年的7億8401萬7000元，增加330萬6000元；這部分的支出，包括一般行政、議事業務、調查巡察業務、財產申報業務，及交通及運輸設備等。

其中，在交通及運輸設備部分，監院編列162萬元，目的是為了要汰換副院長座車，保障長官及相關人員的行車安全；據統計，監院正副首長專用車共29輛，其他特殊用途車輛2輛，相當於29位委員使用31輛車。

不過，根據監院107年度預算評估報告指出，立法院早在審查98年度總預算案時即通過決議，「……要求未來監院不得再為監委專屬備車，應採每日實際公務需求統籌調派，公務車至報廢年限後應不再補新車，司機也要遇缺不補。」

此外，報告也指出，107年度監院即編列預算150萬元，要汰換副院長座車，但當時的正副首長專用車輛（32輛）已超過監委法定人數（18人），且近2年新購公務車輛高達17輛，再汰購副院長座車的適切性有待商榷。

另，報告載明，監院副院長現有座車是於2010年11月購置，截至2017年8月底止，行駛總里程數8萬5268公里，使用僅約7年且行駛里程不高，又監院院長原座車於2017年6月汰換後，仍留用為公務車使用，而非直接報廢，按此情況，應無汰換的必要性及急迫性。

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