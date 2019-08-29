大巨蛋案林洲民籲不要「LET THE WATER GO」柯：過不過都很複雜

2019-08-29 13:55

〔記者陳璟民／台北報導〕關於台北市大巨蛋今天於都市設計審議委員會審查，前都市發展局長林洲民相信柯文哲是被矇蔽，希望不要放水，對此，柯文哲今早在政風宣導場合受訪說，大巨蛋過或不過都很複雜，最好的方法是公開透明，他堅持審查會一定要全程直播，留下記錄，越公開透明越沒有問題，大家來講來看，如果密室協商，大家在後面喬，才有問題，所以有爭議的弊案，市府就公開透明審議方式來解決，減少外界疑慮。

市議員簡舒培受訪表示，遠雄公司第一次把大巨蛋完整電腦模擬送出來，卻在報告當中說有一個情境是電腦模擬所跑不出來的、當機的，這讓她覺得匪夷所思，當機有幾個狀況，第一個是電腦跑不動，那換一台就好啦，再者是遠雄對這套軟體不熟，軟體公司從來沒有接到遠雄的詢問，另外一個情況就是委員假設的情境跟人數，電腦也跑不動，如果都審讓這樣的人數通過，等於把市民的生命財產當兒戲，這是她擔心的。

媒體追問，這是第一次跑遠雄的版本，但是都審委員沒有相關人才能夠審？

簡說，上一屆的委員有都市防災專業的，任期屆滿離任，現在的委員是建築物內的防火防災，跟都市防災專業毫無相關，所以她在都市設計審議會議上表達關切，呼籲委員不要畏懼市府的壓力，如果真的沒有電腦模擬的專業，應讓市府去尋求專業委員來看專業的電腦模擬。

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