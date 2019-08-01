柯P組黨》稱蔣渭水主張團結 陳芳明酸柯：支離破碎的大巨蛋

2019-08-01 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今開記者會說明籌組「台灣民眾黨」，並稱要讓台灣在藍綠之外，有另一個選擇的機會。對此，作家陳芳明今在臉書發布〈柯文哲與大巨蛋〉一文，表示柯將蔣渭水當競選工具褻瀆歷史，並稱蔣的主張是團結，「從這點來看，這位政黨發起人，是支離破碎的大巨蛋」。

陳芳明在文中開宗明義表示，「所有政黨開始在挪移」，呼籲民進黨保持自己的節奏。陳舉例，國民黨正擬議不談「九二共識」、時力則發生黃國昌問題、共產黨對港出兵陷天人交戰，以及柯文哲組黨。

陳芳明在文中認為，「這可能是戰國時代的來臨，整個形勢非常詭譎，似乎要經過一些震盪之後，才有脈絡可循」，並指柯組黨從「怨恨小英」為起點，「怨恨，是柯文哲出發的原點」。

陳芳明在文中指出，柯文哲耗了4年，終究沒解決大巨蛋的問題，「那座廢墟一般的龐大建築，已經成為都市之癌」，並稱「它代表了市長的人格，排除親信之後，終於把醜陋的建築丢在那裡」。

陳芳明在文中提到，現在柯決定組黨，「似乎要把台北的問題，變成全國的難題」，當他將自己的政黨稱「台灣民眾黨」，即已「得罪了多少有歷史記憶的人」，並舉例稱柯拿蔣渭水當「競選工具」，「已經非常褻瀆歷史」。

陳芳明在文末直言，蔣渭水主張「同胞須團結，團結真有力」，從這點來看，「這位政黨發起人，是支離破碎的大巨蛋」。

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