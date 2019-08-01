柯P組黨》籌組「台灣民眾黨」柯：超越藍綠
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柯文哲說明籌組「台灣民眾黨」，市議員鍾小平（左）與徐立信（右）陪同。（記者方賓照攝）

柯文哲說明籌組「台灣民眾黨」，市議員鍾小平（左）與徐立信（右）陪同。（記者方賓照攝）

2019-08-01 11:20

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，為政壇投下震撼彈，他今天上午現身說明，「以台灣為名，以民眾為本」，希望「台灣就是我們，我們就是民眾」，讓台灣在藍綠之外有另一個選擇的機會，該黨是理念的結合，以民意、專業、價值來決定政策，以清廉、勤政、愛民為行政原則，使台灣變得更好。

柯文哲組黨說明的媒體聯訪場合，由副發言人黃瀞瑩、市議員鍾小平與徐立信陪同，上午10點在市政大樓吳三連廳舉行。

柯文哲表示，2014年首次參選台北市長時，提出「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，是台灣史上將改變政治當訴求的選舉，不管選舉還是執政，都是改變政治文化的社會運動，他從那時以來秉持三個原則「對的事情做，不對的不要做，認真做」。

柯說，2014年尚未決定選市長時，到新港文教基金會出席新港別墅讀書會，在留言牆上寫了「找回良心」，時隔5年，參加大甲媽祖遶境時，又到新港別墅讀書會，補上「莫忘初衷」；他認為，「政治不難，找回良心而已，執政不難，莫忘初衷而已」，政治要落實在人民生活的每一天，決定政策時的三大原則「民意、專業、價值」。

柯文哲表示，常常有人批評他沒有中心思想，其實他的中心思想是「台灣整體利益，人民最大福祉」，他從不認為「九二共識，一中各表」、台獨或統一是中心思想。

批評深澳電廠處理

柯重申，2000年後，台灣政治最大問題是文官制度破壞，過去國民黨一黨專政，經濟維持一定的發展，因為當時還有李國鼎、趙耀東、孫運璿等技術官僚，在專業上發揮能力與效果，可是近年台灣如深澳電廠是幾百億元的東西，竟在一晚之間決策轉彎，說台灣的電夠了，「開什麼玩笑！」今年參訪日本在橫濱火力發電廠外，沒聽到噪音，沒聞到味道，也沒看到濃煙，「不是煤炭乾淨不乾淨，是人乾淨不乾淨的問題」。

柯強調，民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營等普世價值，在台灣實踐，就是他的台灣價值。

柯進一步說明，民主是政治為人民所共有；自由以不侵犯他人自由為範圍，自由的基礎是容忍；法治面，我們必須承認台灣從來不是法治國家，法律是參考用，不是遵守用，這是很大的問題；人權則要思考我們是否真的把人民當人看待；台灣應該保持多元文化，以開放態度面對世界；台灣得永續經營，留給下一代；關懷弱勢不是憐憫，是保護自己。

柯文哲結語，他不是政治領導者、文化傳道者，但過去4年半台北市執政經驗，印證清廉、勤政、愛民是做得到的。

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