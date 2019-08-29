又失言！韓國瑜談台灣人才流失：鳳凰都飛走了，進來一大堆雞

2019-08-29 13:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜今天中午與國政顧問團再度進行直播，鎖定青年議題，提出「韓國瑜為您撐腰三政策」，但談到高階人才流失問題，韓國瑜卻稱：「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，言談間對有歧視意味，他後來發覺舉例不當，也在直播中致歉。

韓國瑜今天利用中午休息時間，邀請國政顧問團總召張善政、社福組召集人馮燕、中正大學社福系副教授吳明儒，直播提出「韓國瑜為您撐腰」青年政策三解方，強調「青年的未來，韓國瑜為你撐腰」。

韓國瑜表示，蔡英文表示台灣現在是20年來經濟最好，但今天媒體大篇幅報導街友，這是多大諷刺，此外像勞基法惡修，資方也怨聲載道。

韓國瑜說，青年無殼蝸牛問題嚴重，不吃不喝14年才買得起房子，高齡化與少子化問題更同時存在。

張善政指出，大家最關心的是少子化，今天從背後原因的照顧年輕人下手，韓國瑜提出：為你撐腰三政策」，包括「錢給你做自己」（自立成家基金）、「住一起省到底」（青銀共居）、「留下來我挺你」（根留台灣）。

馮燕解釋說，自立成家基金就是第一桶金概念，是三贏政策，青年可以用非常低的利息貸到錢，前10年不需還本金，政府挺銀行，銀行挺青年。

第二個是老青共居，以房屋修繕基金獎勵屋主，便宜租借給年輕人。韓國瑜補充說，老年人怕寂寞，年輕人怕沒房子住，高雄市11月也要開始推出老青住宅，由政府擔任搓合角色。

馮燕表示，最後是根留台灣，人才高出低進是一個問題，進到台灣的都是人力而已，但真正能讓社會更快發展的人才，外流得比較嚴重，所以要翻轉，政府以現成基金做整合，協助青年返鄉，希望高科技業多雇用留在台灣的年輕人。

對於台灣的高階人才流失問題，韓國瑜也認為台灣人才一直流出去，只有勞動力進來台灣，他卻突然舉例說，就像「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」。

馮燕一聽趕忙打圓場說「不要這樣講啦，會歧視啦」。

韓國瑜改口說：「剛舉的例子不太好 也請大家諒解」。他表示，高階人才為何要留在台灣？政府也要吸鳳凰，築巢引鳳，像他提出的自由經濟貿易示範區，一定要海外優秀人才也吸引來台灣。

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