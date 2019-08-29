遲早被開除黨籍？ 王金平大笑：順其自然

2019-08-29 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕「郭柯王」結盟態勢漸趨明朗，外傳鴻海創辦人將在9月13日中秋節宣布參選，國民黨立委王金平今在立院辦公室受訪表示，他不清楚，但這當然是個敏感的時機，對於自己被開除黨籍是否遲早的事？王金平大笑說：「哈哈哈哈！順其自然！」

外傳郭台銘可能中秋節宣布參選，王金平表示，不清楚，也沒跟郭聊到，但中秋節剛好是受理連署的時候，當然是敏感時間；被問到若郭登記連署會不會全力挺，王表示，現在還沒談到這個。

被問到現在是否仍參選到底？王金平說：「是啊，我講過是這樣，什麼路讓我參選以後再說，現在我說不來。」被追問會用什麼名義參選，王說，最後總有一條路可以走。

對於近期是否再啟動郭柯王三方會談？王金平說，等郭台銘回來再說，幕僚目前也沒有消息；對於跟親民黨主席宋楚瑜合作的消息，王金平表示，自己沒跟宋楚瑜見面，郭也沒跟宋見到面，會不會跟親民黨合作他不清楚，要問郭台銘。

針對國民黨主席吳敦義今天說「只要連署就可能違反黨紀」，王金平表示，大家都應該尊重，這是黨應遵循的規範；對於考紀會有意更改黨員行為規範，將助選也納入黨紀處分，王也說，大家都要遵守黨中央通過的規範，沒遵守就黨規處理也是應該。

至於國民黨聲稱全力整合，是否有跟王金平碰面？王金平說，黨中央怎麼運作他沒消息，但從來沒跟他接洽見面。又被問到被開除黨籍是否遲早的事？王金平大笑4聲說，順其自然。

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