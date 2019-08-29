最新民調小英力抗「郭柯王」三人 韓依然墊底

2019-08-29 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕2020年總統大選如火如荼，除了以往藍綠對決外，由鴻海前董事長郭台銘、前立法院長王金平及台北市長柯文哲的結盟態勢，也備受外界關注。根據媒體最新民調顯示，若「郭柯王」結盟支持度為32.8%，略高於總統蔡英文的30%，高雄市長韓國瑜則是以28.1%墊底。

根據《ETtoday新聞雲》今日（29日）公布的民調顯示，若郭台銘、王金平及柯文哲真的結盟參選，可獲得32.8%支持度，微幅領先蔡英文的30%，也高於韓國瑜的28.1%。相較於8月8日的民調來看，「郭柯王」結盟支持度從33.9%略降1.1%，蔡英文略升0.7%，韓國瑜則持平不變。

民調指出，若是1對1藍綠對決，蔡英文支持度為40.8%，大幅領先韓國瑜的31.3%，兩人差距高達9.5%。相較8月8日的民調，蔡的支持度從37.8%提升3%，韓則從32.8%下跌1.5%，兩人差距不斷擴大。

若是「郭柯王」結盟下柯文哲參選，形成「三腳督」的情況，蔡英文以33.3%領先，其次是韓國瑜30.1%、柯文哲24.5%，顯示如果柯文哲參選，會分到蔡的票比較多；同樣的情況換成郭台銘參選，三人的支持度一樣由蔡英文32.0%領先，其次是郭台銘30.8%、韓國瑜27.8%，顯示郭台銘參選，會分到韓的票比較多。

對於政黨票，該民調顯示，柯文哲籌組「台灣民眾黨」獲得24.0%的支持度，僅低於國民黨的33%、民進黨的26.4%，時代力量僅獲得4.4%，顯示台灣民眾黨的確擠壓到時力的政黨票數。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年8月22日至8月26日進行，調查方法是以「網路調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。調查回收有效樣本數為3,285份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.7%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年7月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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