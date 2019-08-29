韓國瑜開「萬人里長加薪」支票 立委、官員不看好

2019-08-29 09:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨日出席活動時大開支票，稱村里長待遇應以人頭來思考，否則「萬人里長」會太辛苦。對此有內政部官員指出，即使各里人口數有差距，但人數無法完全反映出里長的辛苦程度，以此作為標準恐有疑慮，例如有些里屬於地廣人稀的類型，里長光是巡視里內狀況可能就得跋山涉水，其工作不見得比轄內人口多的里長輕鬆。

官員指出，我國村里長職務沿襲自過去的仕紳階級，為避免跟村里民代表性質重疊，所以一直都是無給職，每月僅能支領4萬5千元「事務補助費」來處理村里事務，不過如果地方政府有額外委託村里長辦理活動事務，都可以另外編列經費支應。

該名官員認為，人口多寡確實會影響里長的辛苦程度，但並非唯一因素，里的面積大小、居民結構等也都有影響，若單純以人口多寡作為判斷村里長辛苦程度的標準，恐怕會有疑慮。

對於韓的說法，民進黨立委陳亭妃也認為過於草率，她強調，雖然地方上確實有些里長會反映不公平，但單純用人口來討論加薪實在太不周延，必須有更完善的標準去定義「大里」、「小里」，不然只是去造成另一個不公平。

陳亭妃說，里內人口確實對費用支出影響很大，例如辦活動要購買餐盒，各里的費用就可能相差數倍，但如果要解決這個問題，高雄市府或許可以先用補助活動經費的方式去調整，韓市長喊出要幫里長加薪卻講不清楚定義、方案，只會讓人覺得他對市政並不了解。

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