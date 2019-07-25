韓國瑜嗆里長帶頭唱衰 里長拿出影片照片打臉

2019-07-25 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄在本月19日因滂沱大雨導致多處傳出淹水災情，民怨四起，也讓罷韓行動升溫，其中三民區寶珠溝正興里里長沈秀玲昨日（24日）將千份罷韓連署書交給「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立，痛批高雄市長韓國瑜無能。對此，韓國瑜質疑正興里災情沒那麼嚴重，反嗆「哪有里長帶頭唱衰的呢？」沈秀玲今晚再PO出19日當天的直播影片，打臉市長「正興里淹水災情不嚴重」的說法。

韓國瑜今下午受訪時針對有里長痛批市府治水無方，更提交罷免連署書一事表示，「我認為這個里長是不是要思考一下，這次淹水真的有這麼嚴重嗎？有的里民認為淹水真的退得非常快，希望里長不要帶頭唱衰，哪有里長帶頭唱衰的呢？」

沈秀玲隨後也在臉書回應韓國瑜說法，PO出19日當天的直播影片，可見當天不少民眾的家裡遭受淹水之苦，家具都泡水。再看看沈秀玲當天分享的相片更能看出正興里淹水災情有多嚴重，水淹及膝，路上泡水車隨處可見，讓沈秀玲再怒批：「我沒唱衰阿！除非有人眼瘸？基層里長不能說真話嗎？」

發起罷韓的「Wecare高雄 」也跳出來幫沈秀玲說話，「里長出來說真話，真相就是淹水了。里長錯了嗎？想問問韓國瑜市長，之前天天唱衰高雄又老又窮，你又是什麼意思？」網友紛紛表示，「換作是別的市長，早就親自拜訪里民，而不是為淹水嚴重與否辯解！」、「臉皮厚真好，什麼都敢講」、「這叫莫忘世上苦人多？ 這行為代表什麼？代表市民還受淹水之苦，但不能出來反應，反應會傷到總統選舉，你們應該閉嘴」。

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