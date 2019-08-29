韓國瑜喊「里長領薪」 被酸先兌現政見

2019-08-29

〔記者洪臣宏、黃欣柏／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨表揚特優暨資深里長，開出里長可領薪水支票，他說，村里長待遇應以人頭來思考，例如有三千或五千人口以上的里長要有薪水，否則「萬人里長」太過辛苦；他強調這不是討好，而是面對問題。

內政部：韓市長應調整里鄰編組

內政部政務次長陳宗彥對此直言「沒有必要」，因為地方政府本就有權對里鄰的編組進行調整，「如果韓市長覺得有些里的人口數不合理，應該是去調整里鄰編組，這本來就是高雄市政府的權責。」

昨當面嗆韓的里長莊晉勳大酸，這是政策買票、假議題，韓國瑜選前就不斷開支票，「先把先前答應的事說到做到」，他不認為韓能兌現這政策。

韓國瑜昨參加高雄市特優暨資深里長表揚大會，大開里長可領薪水選舉支票。他說目前服務政治中華民國最大的是總統，最小的是里長，跟民眾最親近的是里長，有的里是一百人、一千人，也有像左營區一個里有四萬多人，里長要怎麼做？有很大問題，不面對不行。

他說，里長最大困難是沒有薪水，「當官不帶長，放屁都不響」，「當長就是有權力」，院長、縣市長、部長、水利會長、里長，帶長什麼意思？就是有實權，要負百分之百責任。

韓國瑜指出，連江縣九千人有縣長、議長、議員、鄉里長；現有些里都在一萬人以上，針對村里長待遇與條例，應該要用人頭來思考，三千或五千人口以上里長要有薪水，不然萬人里長太辛苦。

高市里長 月領4.5萬事務補助費

據悉，目前全台共有七七六○位村里長，服務人口最多的是高雄市左營區福山里長，須服務超過四萬四千人，服務人口最少的則是新北市平溪區望古里長，僅需服務約一百五十人。

高雄市民政局指出，高雄市里長有八九一人，依據目前規定，每人每月可領四．五萬元事務補助費，但只能用於公共事務支出，另每人一年一次免費健康檢查，並配置一輛機車。

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