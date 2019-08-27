反送中》寄送醫療物資挺港人 台灣民眾：盡微薄之力

2019-08-27 21:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕香港「反送中」運動一波接一波，港警鎮壓的手段也趨於暴力，催淚彈、布袋彈等也已是家常便飯，台灣民眾基於關懷也默默募集安全帽、防毒面具、護目鏡等物資。一位深入參與的「柳君」就有感而發說：「香港真的很團結，我在台灣也不過是盡微薄之力罷了」。

現年28歲的「柳君」服務於北台灣的醫療院所，具有豐富的醫療背景知識，「反送中」運動開始，他參與給予港人物資募集已超過7、8趟，連家人也參與協助，而透過與港人的連結，也讓他見識到香港民眾的大團結，以及中國及特區政府的兇殘。

談到與「反送中」人士的認識機緣，「柳君」說，有一次他在凱道的一場社會運動，認識在一旁默默觀察運動的香港人，在聊天的過程中，這位港人慨嘆道，台灣人已有民主前輩流血換得現在的自由，但在香港，只有換他們先流血，才有可能爭取到自由。

「柳君」說，在這樣的機緣下，兩人留下聯繫方式，而在「反送中」運動開始不久，這位香港人也問「柳君」是否願意加入社群網路的群組，進一步瞭解運動的情況。

而當「柳君」加入這些群組，也真正見到這來自四面八方港人的大團結。他受訪時透露，整個運動的群組光是普通話的部分就高達上百個，部分群組甚至還有功能分工，例如文宣或物資，而他加入就是物資組別，而在其他群組裡也都可以看到最新的運動情況，甚至是港警採取的暴力作為，然後第一時間發送至全世界。

談到物資的捐助，「柳君」說，主要還是提供防毒面具、護目鏡、濾棉、濾罐等物資，另外還有快速冷卻功能的「爆冰包」。

他說，自己與家人除自掏腰包外，也參與募集，但他不碰這些捐款，而是告訴捐款人可以去買哪些物件，然後他協助彙整這些物資，他透露，有家公司收到訂單時，還狐疑為何一次要這麼多數量，後來一問是為了反送中後，二話不說以成本價直接賣出，也讓人感受到台灣人溫暖的一面。

雖然中國與港府基於壓制港人運動，嚴防這些物資輸入香港，但「柳君」說，他們還是有其管道，雖有被退回過，但多數是成功的。

對於無私義助，「柳君」有感而發說，同樣年紀，在台灣的我們每天逛網拍、購物都是自己喜歡的衣服或是飾品，然而現今在香港，他們卻討論著那種護目鏡可以防布袋彈、那種防毒面具效果最好。說實話看了真的很感慨，對於生活在自由空氣之下的我們真的沒有發現失去自由後的生活會怎樣。

「柳君」也對蔡政府呼籲說，雖然官方表明不介入運動，但他希望縱然不能廣開移民之門，至少可以降低來台灣留學的門檻，對於很多參與運動的香港年輕人，不至於因為在港被貼上標籤而被剝奪受教權，有了知識以及技能，以後相對也不會失去在社會上立足的權利。

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