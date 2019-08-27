里長連署有差！柱柱姊對決王定宇 黨部建請徵召了

2019-08-27 18:31

〔記者王俊忠／台南報導〕有反映有差喔！台南市東區里長聯誼會26日發起里長夥伴連署，有21位里長力挺國民黨徵召前黨主席洪秀柱參選南市第6選區立委。國民黨台南市黨部立即在今天開提名審查會議，建請黨中央提名洪秀柱代表國民黨參選台南市第6選區、直球對決民進黨現任立委王定宇。

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，團結真有力、全面拚勝利，感謝洪秀柱為黨身先士卒，投入台南這最藍軍艱困的選區，也感謝有意參選的黨內外人士共同禮讓洪秀柱，大家以大局為重，呼籲全部黨員齊心團結，以贏得明年大選為共同唯一目標，讓國民黨重返執政，讓人民過好日子。

據了解，國民黨台南市黨部原本已有第6選區建議徵召人選，尚未向黨中央提出，突然冒出洪秀柱已把戶籍遷到台南立委第6選區一事，提名作業一度停頓。東區里長聯誼會26日大動作連署支持洪秀柱，也讓市黨部今天提名會議大轉彎、改決定向中央建議提名洪秀柱參選，原建議徵召人選決定「收起來」。

謝龍介說，非常感謝洪秀柱對國民黨的付出與承擔，樂見洪秀柱以高知名度人氣，為台南藍營選情帶來激勵作用、為艱困選區注入澎湃活水。國民黨除了要爭取2020總統勝選外，全國目標立委席次要達到60席，台南的部分，市黨部要爭取6位候選人都當選，爭取在每一個選區都能夠獲勝，揮出漂亮全壘打，希望藍軍支持者同心協力、全力以赴，爭取更多國人支持，國民黨才有勝選機會。

謝龍介說，洪秀柱未來代表國民黨參選立委，會把重點放在教育及台南城市發展的議題上，兩岸論述則交由總統參選人韓國瑜表述，他給予洪秀柱高度肯定和感謝。市黨部提名小組這段期間也進行相關資料蒐集與評估，諮詢多位各方推薦的人選，包括雲林熱血菜農林佳新等人，感謝大家能以大局為重，讓國民黨能夠凝聚共識，全力以赴把台南贏回來！

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