新黨再槓國民黨 郁慕明：兩岸立場不說清楚難以追隨

2019-08-27 15:40

〔記者林良昇／台北報導〕新黨近期槓上國民黨，新黨主席郁慕明今在臉書上發文「公開請教」國民黨主席吳敦義，郁慕明質疑，吳敦義沒有兩岸和解的意願，國民黨的立場如果不說清楚，新黨難以支持、更無法追隨。

郁慕明指出，吳敦義對外說：「反攻大陸已成歷史」、「解放台灣又顯霸道」、「數當前明路和平最好」，而兩岸同屬一個中國，難道也成歷史嗎？

郁慕明強調，吳敦義要和平，新黨也要。但跳過兩岸和解，兩岸如何和平？內戰遺留的兩岸對立，仍需談判來和解；堅決反對一國兩制，是要兩國還是一制？

郁慕明質疑，吳敦義曾說過：「在中華民國境內，想被統今天就可以實現，你就到福州去住，你就回上海去住，何必拖累2千3百萬同胞...」這是和解的心態嗎？兩岸如果不是一國，請問怎麼和解？

郁慕明也表示，吳敦義說過，一國是中華人民共和國，是另一個國家，所以要反對。但大陸從頭到尾，都說兩岸間的一國兩制，一國是中國，「你（吳敦義）還反對嗎？」

郁慕明質疑，如果吳敦義反對，那中華民國是什麼？不是中國的另一個國家？自我放棄中國，置中華民國於何地？如果不反對，為什麼要視一國兩制為禁忌？為什麼要重批「一中同表」是邪惡的話？

郁慕明強調，中國國民黨的立場不說清楚，「新黨難以支持、更無法追隨！」如果新黨繼續裝聾作啞，當年何必離開前總統李登輝？

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