吳敦義嗆洪秀柱 郁慕明參戰批「恐嚇黨員」

2019-08-24 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱日前重提「一中同表」主張，被現任黨主席吳敦義暗批是邪說而且沒有資格做黨員，雖然洪秀柱為了參選台南市立委，已經放低姿態承諾不再談「一中同表」，但今天卻引來新黨主席郁慕明聲援洪，重批吳「恐嚇黨員」，還要國民黨把「中國國民黨」的名字讓給新黨。

對此，國民黨文傳會代理主委程美華回應，尊重郁慕明對於兩岸關係的看法，「但是，每個政黨都有自己的信念，該黨黨員也必須符合所屬政黨的相關規定與黨綱政策，國民黨企盼郁主席能夠尊重他黨的理念，不要藉由對他黨的指指點點，創造自己的聲量，此無助於政黨之發展。」

新黨今日發出新聞稿指出，吳敦義上週才稱講「一中同表」沒資格做國民黨員，日前又重申絕對反對「一國兩制」，該黨主席郁慕明重批國民黨，這種立場等同把自己否定。

郁慕明說，吳敦義甚至還用「不要講那些邪惡的話」來恐嚇自己黨員不能談「一中同表」，但很多人覺得黨主席這樣講話其實更邪惡，郁慕明更質問，如果國民黨繼續這樣聞「一國」、「一中」色變，何不乾脆將「中國國民黨」的名字讓給新黨，國民黨從此去掉「中國」，這樣豈不皆大歡喜？

程美華則表示，國民黨對於兩岸關係的原則就是「一中各表的九二共識」、反對台獨，不接受「一國兩制」，這個原則從未改變過，也因為國民黨堅持這項兩岸關係原則，過去執政期間才能夠維持兩岸關係和平且穩定的發展，民眾的生計和福祉才不會因為緊張的兩岸關係而造成傷害。

她並說，新黨長期以來是藍營的盟友，國民黨尊重新黨的主張，也企盼雙方能夠共同為中華民國的前途一起打拚。

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