史博館整修衍生文物移藏問題 監院要求檢討改進

2019-08-27 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕國立歷史博物館於去年7月起閉館整修3年，但監察委員包宗和、方萬富調查發現，史博閉館整建公告倉促，並於緊迫期程內完成文物整飭移藏作業，致生文物資料管理正確性及公共信任問題，要求史博館檢討改進。另，對於強化庫房管理作法、未來文物安全遷回歸位等議題，也促請史博館等相關單位研議處理。

為執行「史博館升級發展計畫」，該館於2018年底前，已將館內典藏品共53001號文物全數遷出，依寄存文物、委託管理及借用庫房等合作型態及契約方式，分別移藏至國立故宮博物院北部與南部院區、中央研究院歷史語言研究所、國立台灣美術館，及史博館位於新北市新店區臨時庫房。然而，監委卻發現諸多問題。

監委表示，在履勘史博館新店庫房，抽驗移藏文物「陸徵祥石膏浮雕像」時，發現實物已移藏於故宮南院庫房，雖經史博館查明是清冊誤植所致並更正，但事涉文物管理的正確性及完整性，為免類似情況發生，史博館應通盤檢討改進。

此外，史博館於館舍整建維修期間，將館藏文物、珍貴國寶及重要古物等暫置其他友館單位庫房，但部分庫房人員進出管理等規定，不同於博物館界，鑑於文物無價及安全性考量，應思考強化庫房管理的作法，以確保移藏文物安全無虞。

另，史博館文物移藏的外單位庫房有4處，存放量體較多的故宮南院及國美館，礙於時空環境等因素，無法逐一開箱檢驗而僅能抽驗，數年後文物遷回歸位若發現毀損的責任界定，應預先研議因應。

監委並指出，史博館於2018年3月正式公告全館閉館3年整建，距離7月2日正式閉館已不到半年時間，應深切檢討，以提升公共信任。另，閉館期間對於升級發展計畫的各項執行進度，應適時公告並與外界溝通說明，以避免誤解；未來整建完成時，也應儘早做好開館的行銷宣傳及事前準備。

監委強調，史博館為政府遷台後設置的第一座國立博物館，深具歷史意義，歷經一甲子的擴充發展，應建立特有品牌並確立新的歷史定位。史博館利用閉館整修期間，與故宮、中研院史語所等友館合作巡迴全國各地辦展，加強偏鄉地區的博物館教育，未來宜持續為之，以樹立博物館界跨域合作之典範。

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