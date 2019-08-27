行政院副院長陳其邁：我不是被政治耽誤的黑客松

2019-08-27 10:50

〔記者王憶紅、賴筱桐／台北報導〕行政院副院長陳其邁今日出席中華電信「2019數位創新應用系列賽-AIoT黑客松大賽」時指出，我是被政治耽誤的黑客松。另針對韓國瑜民調聲量下滑表示，選舉就是把市政做好，兌現競選承諾，不要把競選政見「青菜講講」，否則如何說服其他選民。

陳其邁說，很多醫生有第二專長，其實我也可以往歌壇發展，但我應該不是被政治耽誤的黑客松。

陳其邁說他在念書對數學很有興趣，一直在想以後真的要做醫生嗎，因為唸書時志趣其實是在數學以及資料分析，像當初高統拿了97分，也相當喜歡用電腦跑迴歸分析，也因為對數學很有興趣，所以台大教授對他很客氣，叫他「其邁兄」，但畢業後天不從人願，先當醫生。

陳其邁說，年底5G釋照後，進入5G時代，而包括智慧服務、智慧醫療、智慧交通等時代也來臨，事實上，生活中很多都跟data有關係，以香港反送中為例，也是去中心化。

黑客松第一名獎金20萬元，陳其邁向中華電信董事長謝繼茂建議，明年獎金可以加倍。

針對韓國瑜民調聲量持續下滑，陳其邁指出，現在時間八、九月到十月都是颱風季節，希望韓市長專心市政，市政做好，大家就會肯定，心不在這裡，競選支票沒有兌現，政見沒有做好，對他很傷，選舉就是把事情做好，最重要，不要想著拉攏地方派系，對他選舉沒有加分。

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