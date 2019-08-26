感謝宜蘭橋改建 宜蘭市長送吳澤成「居功厥偉」墨寶引遐想

2019-08-26 14:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕有80年歷史的宜蘭橋正進行改建工程，宜蘭市長江聰淵還將拓印及寫有「居功厥偉」的墨寶製成掛軸，贈送給政務委員吳澤成留念；由於吳澤成曾被傳為宜蘭縣立委的熱門人選，掛軸墨寶意外引人遐想。江聰淵說，掛軸是要感謝吳澤成對宜蘭市的貢獻，不須過度解讀。

宜蘭橋建於1924年，最早為木造；1939年改為混凝土橋，期間歷經多次改建，但新路面下仍是舊宜蘭橋的橋墩：宜蘭橋有橋身老舊，梁底達不到最新防洪標準，縣府決定斥資4.6億元，在原址建新橋。

舊宜蘭橋現已封閉，市公所封橋前在橋頭取辦橋碑拓印，將宜蘭橋的記憶，透過墨水複印在紙張上；拓印活動僅為期1天，有從小住家宜蘭橋邊的退休教師，趕不回宜蘭拓印，市公所於是將當天拓印的碑文「復刻」，直接讓市民到市公所免費拓印。

江聰淵說，他今天下午拜訪行政院政務委員吳澤成，為了感謝他對改建工程付出的心力，請書法家書寫「居功厥偉」，並將「宜蘭橋」拓文製成掛軸，將這對墨寶贈送給吳澤成。

吳澤成曾被傳出將參與宜蘭縣立委選戰，江聰淵所送的墨寶格外引人遐想；他笑說，吳澤成任代理縣長時，協調各單位意見，工程經費比原來概估還要省2億，掛軸單純是要感謝吳對宜蘭市民的貢獻，「大家真的不要想太多！」

江聰淵表示，宜蘭市有很多值得留下歷史紀錄的文物，如舊城門的兌安門、坎興們都還留有石碑，都值得留下紀錄，拓印這項文化活動，也能當成是宜蘭市的文化特色，學習拓印技巧的民眾，也能為周邊事物留下拓印紀錄，將是城市的一大美事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法