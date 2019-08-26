柯文哲組黨28天賠10.9萬粉 網友：退讚粉絲如變心女友、不回頭

2019-08-26 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自組黨後，面臨粉絲退讚潮，對此，專以研究聲量來看政治局勢的粉專「聲量看政治」指出，柯文哲28天的操作輿情，是白忙一場，還反賠10.9萬粉絲，直言「退讚粉絲的心，如同變心的女友，不容易再回頭」。

據臉書粉專「聲量看政治」，今日貼文指出，柯文哲自組黨以來，28天大量操作組黨、抨擊退粉為1450、指涉小英身旁都貪汙、開旺中戰場、郭柯王3P合體，為的是挽救低迷已久的聲量，不過，聲量不但回到原點，還反賠10.9萬粉絲。

貼文表示，柯文哲組黨前（7/29）時，聲量約僅8.7萬點（87290）小輸高雄市長韓國瑜，不過，就在組黨消息曝光後（7/31），柯文哲將砲口對準民進黨，此刻的聲量大漲，但粉絲大退潮發生；貼文指稱，上漲的聲量恐怕是負面大於正面，本月10日左右的專訪改打旺中集團，企圖透過切割蔡衍明，同時釋放與郭台銘、王金平合作的訊息，盼挽救流失的粉絲，並爭取淺藍。

該粉專指出，柯粉大退潮在15日左右開始趨緩，但退潮持續至今，「每天仍有約1000粉退讚」。柯文哲的臉書聲量，在8/10到達高點（268148）後，狂瀉不止，如今，在今（26）日跌回91504點，該粉專認為，相當於是柯文哲後期操作左打蔡衍明，右企圖拉攏柯王兩人，卻未能爭取到聲量討論。

最後貼文表示，柯文哲這個月的大量輿情操作，不僅未讓聲量回到高點，反而白忙一場回到原點，而「退讚粉絲的心，恐怕如同變心的女友，不容易再回頭」。

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