不當黨產特展大爆滿 吸引老外見證台灣轉型正義

2019-08-25 23:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會本週六、日在光點台北之家舉辦「被共享的經濟：不當黨產在台灣」特展，黨產會今日表示，兩天活動共上千名年輕人前來看展，民眾對於追討國民黨不當黨產持正面態度。

本次特展活動特地展示，國民黨及其附隨組織不當取得財產的檔案史料，黨產會更原件複刻「台灣省各縣市進口商外匯結匯軍眷住宅及勞軍統一捐獻清單」等文件。

從勞軍捐相關檔案顯示，包含中化製藥、東元、中國時報、資生堂、裕隆、三洋及統一公司等，當年都曾經上繳過勞軍捐，而勞軍捐收入婦聯會分得3分之2、軍友社分得3分之1，婦聯會更藉由勞軍捐累積388億元不當黨產。

黨產會發言人施錦芳今日受訪表示，本次特展活動復刻了許多黨產會調查到的檔案史料展覽，許多都是第一次公開，兩天活動吸引了上千名民眾參觀，也有外國人特地來看展，並留言對台灣追討不當黨產加油打氣。

黨產會委員孫斌提及，這兩天特展活動包含4場座談會，場場報名人數爆滿，下午時段看展人潮更是眾多，來的人出乎意料地多，年齡層多以年輕人居多，今日白天也有2名中國觀光客特地來參觀，見證台灣的轉型正義成果。

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