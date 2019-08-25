白鹿颱風消失的縣長......在宿舍電話聯繫各局處首長

2019-08-25 21:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白鹿颱風來襲時，遭行政院長蘇貞昌點名「失聯」的澎湖縣長賴峰偉究竟身在何處？根據其核心幕僚表示，賴峰偉在宿舍內以「電話」聯繫各局處首長，準備10時30分整備會議資料，而非某媒體報導宣稱與澎湖防衛指揮部開會。

根據某媒體報導指出，失聯的賴峰偉當時與澎防部召開整備會議，其實賴峰偉公開現身，就是上午10時30分消防局舉行的白鹿颱風整備會議，澎防部指揮官呂坤修也一同開會，澎防部自行發稿，這家媒體未派駐記者在澎湖，誤以為賴峰偉消失期間是到澎防部召開颱風整備會議，出現誤差。

賴峰偉究竟在那裏？根據賴峰偉親近幕僚表示，由於10時30分要召開颱風整備會議，賴峰偉在宿舍中以「電話」聯絡各局處室主管，了解防颱準備進度，並要求準備相關資料彙整報告，因應下午4時災害應變中心2級開設，上午10時30分準時進入消防局災害應變中心，並提前在整備會議後提前1級開設。

針對蘇揆指稱縣長電話進入語音信箱，幕僚表示，賴峰偉習慣使用「0988」開頭的個人電話，公家撥發的「0933」開頭電話手機，早就已經不用，但消防局並未更新資料，才會出現聯絡不上的情況；至於幕僚秘書及隨扈電話都未接的說法，該親近幕僚表示，詢問過縣長身邊的人員，都無人接到電話或有未接電話，不知道究竟打給了誰？

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