蘇貞昌視訊「突檢」韓國瑜 白鹿拉近2人距離？

2019-08-24 09:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府今早颱風災害應變中心一級開設，市長韓國瑜親自主持，行政院長蘇貞昌在未事先通知下，突然與韓國瑜視訊連線，市長幕僚一度回應「市長在開會」，蘇貞昌得知後表示「在開會？你告訴他院長要跟他講電話」，雙方視訊通話才接通，簡短寒暄後，蘇貞昌開始問起高雄市的整備狀態，韓國瑜掛擔保表示目前都照SOP，各區各局處都做好準備，兩人互動不錯。

韓國瑜受訪時稱讚「中央、地方一起聯手防災，這是非常重要的、非常有意義的」，白鹿颱風似乎也拉近兩人的距離。

白鹿颱風直撲南部而來，高市府颱風災害應變中心一級開設，全市今天也停班停課，市長韓國瑜今天一早8點準時來到應變中心主持會議。

會議結束前，行政院長蘇貞昌突然與韓國瑜視訊連線。蘇貞昌說，颱風防救啟動後，應注意同仁安全，希望韓市長要照顧同仁。韓國瑜則回說「院長請放心，會全力以赴！」

蘇貞昌接著說「這次颱風受災地區，台東、屏東、高雄會比較直接，請韓市長跟同仁一起加油，謝謝你喔。」韓則回說「謝謝院長關心，我們一定會戒備，全力以赴！」

雙方視訊連線超過2分鐘，蘇貞昌在結束前，還客套的說「謝謝你喔，我跟其他縣市長繼續聯絡！」

據了解，高市府事先並不知道蘇貞昌會視訊連線，韓國瑜會後受訪時表示「沒想到他（指蘇貞昌）會來電話，我一直抬頭挺胸正眼看著他，蘇院長可能在專心他的工作。」

韓國瑜強調，不管怎樣，來電話，代表行政院對整個颱風侵襲縣市的關心，他覺得這跟政黨意識形態一點關係都沒有，人民生命財產才最重要的，「中央、地方一起聯手防災，這是非常重要的、非常有意義的。」

韓國瑜隨後將陸續趕往仁武區八德東路227巷、永安區永達抽水站視察。

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